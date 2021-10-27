Эпоха судей: Евросоюз рассорился с Польшей

Власти Европейского союза крайне озабочены возможностью введения контроля за работой судей. На протяжении последних месяцев они пытаются на корню пресечь подобный порядок в Польше, где действует государственная дисциплинарная палата для судей.

Этот орган был создан в 2018 году. В нем заседают судьи, которых отбирает Национальный судебный совет, назначаемый парламентом. У дисциплинарной палаты есть полномочия рассматривать жалобы на юристов, включая прокуроров и судей, и делать оргвыводы, включая отстранение от работы.

Еврокомиссия еще в июле потребовала распустить палату, так как ее работа противоречит принципу общеевропейского законодательства, подразумевающего полную независимость судов от политических инстанций.

Польша согласилась пересмотреть законодательство, регулирующее работу палаты, однако власти Евросоюза не успокоились. Они потребовали, чтобы деятельность палаты была остановлена немедленно, вне связи с пересмотром законодательства.

Это оказалось чересчур для обидчивых поляков. Конституционный суд Польши отказался выполнять распоряжение Евросоюза, постановив, что национальное законодательство имеет приоритет над общеевропейским.

Сегодня Европейский суд, заседающий в Люксембурге, вынес очередное загадочное решение – Польшу обязали выплачивать в пользу Еврокомиссии по миллиону евро в день до того момента, как дисциплинарная палата будет распущена.

Это решение вызвало новый шквал возмущения в Варшаве. Заместитель министра юстиции Себастьян Калета определил вердикт Европейского суда как попытку узурпации власти.

«Суд ЕС совершенно проигнорировал польскую Конституцию и решения Конституционного суда. Он действует вне рамок своей компетенции, злоупотребляя денежными штрафами и временными ограничениями. Это очередной этап операции, призванной лишить власти Польши влияния на устройство нашего собственного государства, это узурпация и шантаж», — написал он в «Твиттере».

TSUE kompletnie lekceważy i ignoruje polską konstytucję i wyroki TK. Działa poza kompetencjami i nadużywa instytucji kar pieniężnych i środków tymczasowych.

To kolejny etap operacji mającej oderwać od Polski wpływu na ustrój naszego państwa, to uzurpacja i szantaż. https://t.co/4OtlHRloVs

— Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 27, 2021

Вряд ли прижимистые поляки, ранее отказавшиеся принимать иски о возвращении еврейского имущества, станут выплачивать по миллиону евро в день Евросоюзу.

Тот в ответ тоже не сможет принять конкретных мер – Польшу явно не станут выдворять из Евросоюза, а других мер воздействия у европейских властей нет (кроме замораживания банковских активов, но это будет крайне опасный прецедент, нежелательный ни для кого в Европе).

Однако эта история наглядно демонстрирует уровень озабоченности европейской бюрократии тем, чтобы в каждой стране действовала независимая от демократии и политиков юридическая система, послушно выполняющая «верховную волю» лево-социалистического истеблишмента, особенно на фоне нынешней склонности европейского населения к право-националистическим взглядам.

Польша, где введен минимальный дисциплинарный контроль за работой судей, стала настолько опасным прецедентом для Евросоюза, что обычно крайне терпеливые европейцы готовы на отчаянные меры в попытке немедленно пресечь подобную практику.

Проблема с политизированными судами, которые толкуют законы крайне произвольно и по сути сами занимаются законотворчеством, характерна не только для Европы. Она остро стоит в США и в Израиле. В последние годы в нашей стране все чаще раздаются голоса в пользу судебной реформы, однако в реальности она маловероятна, поскольку на всех политиков, которые пытаются или даже могут попытаться изменить юридическую систему, заводятся уголовные дела, не позволяющие им работать в этом направлении (и, как правило, вообще работать).