У Римі дикі кабани намагалися потрапити до суду

Група диких кабанів намагалася потрапити на територію суду в одному із районів Риму.
Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на Ansa.
У вівторок на світанку групу з щонайменше п’яти кабанів помітили автомобілісти, які проїжджали повз. Тварини перебували перед шлагбаумом пропускного пункту суду.
За кілька хвилин тварини пішли. Один з очевидців розповів, що тварини не були агресивними, а в соцмережах італійці жартують, що кабани приходили “шукати справедливості”.
: eurointegration.com.ua