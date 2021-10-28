Єлизавета ІІ вперше вийшла на зв’язок після перебування у лікарні (фото)

Королева Великобританії провела віртуальний прийом для послів Швейцарії та Кореї

Королева Великобританії Єлизавета ІІ провела перший прийом для офіційних осіб після короткострокового перебування у лікарні.

Про це інформує Іnsider.

Минулого тижня 95-річна королева вперше з 2013 року провела ніч у лікарні. Також Єлизавета скасувала офіційну поїздку до Північної Ірландії.

Лікарі не уточнили, чому саме залишили королеву у лікарні. Лише зазначили, що зроблено це було з міркувань обережності. Загалом Єлизаветі порадили відпочинок.

Втім монарх швидко повернулась до своїх обов’язків.

Сьогодні Єлизавета провела віртуальний прийом для послів Швейцарії та Кореї, яких супроводжували дружини.

Королева спілкувалась з ними з Віндзорського палацу за відеозв’язком. Відзначається, що вона перебувала у доброму гуморі і посміхалась.

Її Величність вдягла жовту сукню та намисто з перлами. Натомість посол Кореї був у національному костюмі з капелюхом, який не зняв навіть під час спілкування з королевою.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

: chas.news