Єлизавета ІІ вперше вийшла на зв’язок після перебування у лікарні (фото)

Королева Великобританії провела віртуальний прийом для послів Швейцарії та Кореї
Королева Великобританії Єлизавета ІІ провела перший прийом для офіційних осіб після короткострокового перебування у лікарні.
Про це інформує Іnsider.
Минулого тижня 95-річна королева вперше з 2013 року провела ніч у лікарні. Також Єлизавета скасувала офіційну поїздку до Північної Ірландії.
Лікарі не уточнили, чому саме залишили королеву у лікарні. Лише зазначили, що зроблено це було з міркувань обережності. Загалом Єлизаветі порадили відпочинок.
Втім монарх швидко повернулась до своїх обов’язків.
Сьогодні Єлизавета провела віртуальний прийом для послів Швейцарії та Кореї, яких супроводжували дружини.
Королева спілкувалась з ними з Віндзорського палацу за відеозв’язком. Відзначається, що вона перебувала у доброму гуморі і посміхалась.
Її Величність вдягла жовту сукню та намисто з перлами. Натомість посол Кореї був у національному костюмі з капелюхом, який не зняв навіть під час спілкування з королевою.
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: chas.news