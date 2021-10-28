«Ртуть, пестициды и паразиты»: эксперт назвал 10 видов рыбы, которые лучше не есть

Зачастую даже самые, на первый взгляд, полезные продукты оказываются в стоп-списке. Это относится и к рыбе, которая всегда считалась, скорее, полезной, нежели наоборот. В этом убежден Брайан Клемент, соруководитель Института здоровья Гиппократа (HHI) во Флориде (США), автор книги «Рыбы-убийцы: как морепродукты вредят здоровью».

«Прогрессирующее сегодня загрязнение моря сулит проблемы не только для окружающей среды, но и для здоровья человека», — пишет Клемент.

В своей книге Клемент отмечает, что многие виды рыб, которые употребляют люди во всем мире, содержат металлы, промышленные химикаты и пестициды или паразитов. Все перечисленное может ощутимо навредить здоровью человека. Рыбы «лакомятся» вредными веществами на морских и океанических глубинах.

Прежде чем покупать рыбу, автор книги рекомендует внимательно изучить информацию на этикетках. Обязательно стоит выяснить:

страну-поставщика;

в каких условиях жила рыба: в естественных или выращена на ферме;

если это дикая рыба, то каким образом она поймана;

если рыба выращена на ферме, то в каких условиях — в открытых водоемах (есть риск загрязнения) или в крытом бассейне.

Помимо этого, специалист считает, что лучше отказаться от рыбы слишком дешевой, как для своего вида. «Помните, что мошенничество с подменой дорогих сортов более бюджетными вариантами обнаружить очень сложно. А это на сегодняшний день весьма популярная практика. Всегда уточняйте, сертифицирован ли продукт», — рекомендует Клемент.

Также эксперт советует, выбирая замороженную рыбу, обращать внимание на срок хранения: он должен быть не более 14 суток.

Далее Брайан Клемент рассказывает от какой рыбы стоит отчасти или совсем отказаться:

Дикий морской окунь

«Перед покупкой узнайте, откуда привезли окуня. Если из Чили, то есть плохая новость – в этой рыбе очень много ртути, поэтому ее можно употреблять взрослому человеку не чаще 2 раз в месяц. А лучше совсем не есть», — пишет Клемент.

Кроме того, по словам автора, не стоит покупать дикого окуня с островов Кроз и Принца Эдварда. На этих локациях морских обитателей ловят бесконтрольно. Допустимо потребление этой рыбы, если она завезена с Фолклендских островов, Маккуори или поймана у побережья Аргентины.

Кафельник (золотой окунь)

По мнению Клемента, эту рыбу следует совсем убрать из рациона. В ее мясе слишком много ртути. Откуда бы кафельника не завезли, невозможно гарантировать, что кафельник будет безопасным.

Атлантическая большеголовая (глубоководный окунь)

Этот вид рыб живет до 100 лет. Конечно, во время отлова никто не будет проверять ее возраст. «Только представьте, сколько токсичных веществ содержат глубоководные окуни, которым по 70-90 лет. К тому же, от этой рыбы следует отказаться ради сохранения вида, потому что ее популяция так и не восстановилась после своей популярности несколько десятков лет назад» — пишет Клемент.

Акула

В книге Брайан написал о том, что большинство рыб и моллюсков на протяжении жизни накапливают в тканях ртуть. Она может спровоцировать тяжелые поражения центральной нервной системы человека. Акула же накапливает в своем организме это вещество, когда съедает свою добычу — малых рыб, успевших «полакомиться» химией. Считается, что именно у акул фиксируется максимальное количество ртути в организме (при соотношении веса и размера).

Кроме того, на сегодняшний день популяция этих рыб является самой низкой за всю историю, ведь акул массово вылавливают и убивают.

Королевская макрель

Макрель – рыба из семейства скумбриевых. Ее специалист из института здоровья не советует есть младенцам и беременным женщинам. Мужчинам можно съедать не больше одной порции в месяц. Причина – опять же высокое содержание ртути. Самый безопасный вариант этой рыбы – атлантическая.

Рыба-меч

Это одна из рыб, которую активно используют шеф-повара в ресторанах: она имеет нежный вкус и малое количество костей. Ее нередко употребляют в сыром виде, просто нарезав на тонкие куски и поливая соусом или лимоном. Главная опасность для обычных потребителей — высокая стоимость этой рыбы, из-за чего в магазинах ее часто заменяют на более дешевые и не всегда выловленные в соответствии с нормами другие разновидности рыб. В частности, под видом рыбы-меч нередко продают поломбо из семейства акульих. По вкусу они действительно близки, вот только вред последней намного выше. Почему — смотрите предыдущий пункт про акул.

Рувета (белый тунец)

Эта рыба очень вкусная, но ее чрезмерное потребление приведет к неконтролируемой диарее, так как рувете содержится гемпилотоксин – вещество с масляным вкусом, которое желудок человека не в состоянии переварить.

Голубой тунец

Практически все виды тунца содержат ртуть. «Кроме того, их вылавливают до наступления репродуктивного возраста, опасными для природы методами. Следовательно, рыбаки голубого тунца травмируют, тем самым занося грязь и инфекцию», — предупреждает Клемент.

Красный луциан

Из-за понижения популяции этой рыбы, в магазинах и ресторанах часто стали заменять ее бюджетными видами рыб. При этом не меняя название «красный луциан». По словам Клемента, есть риск, что заказав блюдо из этой рыбы, можно получить телапию или морского окуня.

Магазинные роллы и суши

«Покупая эти деликатесы в магазинах, помните, что их производят из низкокачественной рыбы. Так, например, тунец для более длительного хранения и получения яркого красного цвета обрабатывают монооксидом углерода. Вообще тунец не должен после замораживания сохранять насыщенный цвет, — пишет автор книги. — Кроме того, дважды подумайте, прежде чем покупать роллы в магазине, так как часто такие продукты готовятся в другом месте и лишь доставляются в магазин. Возможность проверить реальный срок годности, а также условия, при которых были приготовлены эти суши, у вас будет не всегда».

Помимо всего прочего, автор предупреждает, что немалую опасность таят в себе и бактерии, возникающие в морепродуктах в ходе пищевой обработки и неправильных условий хранения и упаковки.

Брайан Клемент со своей женой Анной Марией Клемент потратил более трех десятилетий на исследования и практику в области питания и прогрессивного здравоохранения, а также получил ученую степень в области натуропатической медицины и диетологии.