Коронавирус в Израиле: остался только один «красный» населенный пункт

Министерство здравоохранения обновило данные о заболеваемости коронавирусом в Израиле: в течение прошедших суток в стране выявлены 642 новых заразившихся.

Из примерно 79 тысячи проведенных серологических тестов только 0,81% оказались положительными — это самый низкий показатель с начала июля. Коэффициент заражаемости на сегодняшний день составляет 0,73.

В израильских больницах стационарное лечение получают 332 пациента с диагнозом «ковид». Из них 238 считаются тяжелобольными, а 139 подключены к системам искусственной вентиляции легких.

Число жертв «ковида» и его последствий сегодня в Израиле составляет 8075 человек.

Согласно данным Минздрава, в стране сегодня «красным» считается только один населенный пункт – самарийский поселок Бейт-Эль. Количество «оранжевых» населенных пунктов сократилось до 11, в их список вошли Кирьят-Арба, ас-Сайид, Каабия-Табаш-Хаджаджра, Абу-Талул, Басма, Машхад, Кфар-Бара, Эц-Эфраим, Шаарей-Тиква, Сегев-Шалом и Яд-Биньямин.