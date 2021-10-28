Висвічувався невідомий номер: у США турист, що загубився, добу не відповідав на дзвінки рятувальників

В американському штаті Колорадо турист протягом доби не міг знайти дорогу назад на найвищій горі через те, що ігнорував дзвінки служби порятунку, за його словами, на телефоні висвічувався невідомий номер. Про це повідомляє The Guardian.

Пошуково-рятувальна служба округу Лейк повідомила, що про загубленого туриста стало відомо ввечері 18 жовтня після того, як він не повернувся до свого місця розташування. Рятувальники намагалися з ним зв’язатись — дзвонили, надсилали текстові та голосові повідомлення, але все це ігнорувалося, інформує UAINFO.org з посиланням на Фокус.

П’ятеро людей почали прочісувати місця пошуку в районі гори Елберт на висоті майже 4,5 км, де міг перебувати турист, який заблукав, але до третьої ночі повернулися, нікого не знайшовши.

Вранці наступного дня вже друга пошукова команда почала переглядати райони, в яких туристи “зазвичай збиваються зі шляху”, і вони зустріли чоловіка, який загубився і повернувся до місця, де знаходився його автомобіль.

За його словами, він втратив дорогу, коли настали сутінки і йшов іншими стежками, намагаючись вийти до їх початку. До ранку, майже через добу після того, як чоловік вирушив у дорогу, він нарешті знайшов те місце, де була припаркована його машина. Людям із пошукових бригад він сказав, що “поняття не мав”, що його шукають, а на дзвінки не відповідав, бо висвічувався невідомий номер.

У повідомленні про цей інцидент пошуково-рятувальна служба закликала місцевих жителів відповідати на дзвінки в екстрених ситуаціях.

: uainfo.org