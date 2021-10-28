ВАКС дозволив заочне досудове розслідування щодо ексглави правління ПриватБанку Дубілета

Про рішення ВАКС повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ «Приватбанк», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, в ході слідства встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь страхової компанії, пов’язаної з ПриватБанком.

Окрім цього, Дубілет підозрюється у розтраті грошових коштів банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів ПриватБанку, організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов’язану з Приватбанком компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикритті вчиненого злочину.

Загальна сума збитків у цьому епізоді сягає 314 901 825,8 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.12.2016 складає 8 281 448 814,81 гривень.

У САП наголосили, що це рішення ВАКС, яке не підлягає оскарженню, надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України.

Центр протидії корупції, у свою чергу повідомив у своєму telegram-каналі, що Дубілет брав участь у засіданні у режимі відеоконференції з Ізраїлю, де він зараз переховується.

«Він продемонстрував український та ізраїльський паспорти. До України банкір повертатися не збирається, тому що тут йому нібито «загрожує небезпека». Сьогоднішнє рішення на крок наближає нас до чесного правосуддя в справі про багатомільярдні розтрати з боку колишніх топменеджерів ПриватБанку», – вказали у ЦПК.

Як повідомлялось, 2 червня 2021 року ВАКС заочно арештував колишнього голову правління ПАТ «КБ «ПриватБанк» Олександра Дубілета, якого раніше оголосили в розшук у справі про виведення 8,2 млрд грн з банку перед його націоналізацією.

Нагадаємо: