ВАКС дозволив заочне досудове розслідування щодо ексглави правління ПриватБанку Дубілета

Про рішення ВАКС повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
«28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ «Приватбанк», – йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, в ході слідства встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь страхової компанії, пов’язаної з ПриватБанком.
Окрім цього, Дубілет підозрюється у розтраті грошових коштів банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів ПриватБанку, організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов’язану з Приватбанком компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикритті вчиненого злочину.
Загальна сума збитків у цьому епізоді сягає 314 901 825,8 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.12.2016 складає 8 281 448 814,81 гривень.
У САП наголосили, що це рішення ВАКС, яке не підлягає оскарженню, надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України.
Центр протидії корупції, у свою чергу повідомив у своєму telegram-каналі, що Дубілет брав участь у засіданні у режимі відеоконференції з Ізраїлю, де він зараз переховується.
«Він продемонстрував український та ізраїльський паспорти. До України банкір повертатися не збирається, тому що тут йому нібито «загрожує небезпека». Сьогоднішнє рішення на крок наближає нас до чесного правосуддя в справі про багатомільярдні розтрати з боку колишніх топменеджерів ПриватБанку», – вказали у ЦПК.
Як повідомлялось, 2 червня 2021 року ВАКС заочно арештував колишнього голову правління ПАТ «КБ «ПриватБанк» Олександра Дубілета, якого раніше оголосили в розшук у справі про виведення 8,2 млрд грн з банку перед його націоналізацією.
Нагадаємо:
- 22 лютого детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили трьом колишнім посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» про підозру в розтраті понад 136,89 млн грн напередодні націоналізації банку. Підозри екскерывникам ПриватБанку підписала генпрокурор Ірина Венедиктова. Йдеться про колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета, екс-першого заступника голови Володимира Яценка та керівницю департаменту фінансового менеджменту ПриватБанку Олену Бичихіну, яка також обіймала посаду першого заступника голови правління страхової компанії «Інгосстрах» (Дніпро), пов’язаної з групою Приват.
- Підозру Яценко повідомили в аеропорту «Бориспіль», де правоохоронці змусили приземлитися приватний літак, на якому він намагався покинути Україну. Олександру Дубілету і Олені Бичихіній про підозру повідомлено в порядку ст.135, ст.278 КПК України, а саме – відправлено поштою, оскільки місцезнаходження підозрюваних не встановлено.
- 15 березня 2021 року НАБУ проінформувало про те, що повідомлено про підозру у розтраті 8,2 млрд грн трьом колишнім том-менеджерам Приватбанку: голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій банку. Схема є другим епізодом злочинної діяльності топменеджменту «ПриватБанку», який викрили детективи НАБУ.
- 29 березня 2021 року в.о. керівника САП Максим Грищук повідомив, що НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.