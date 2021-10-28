Не пропустите: Израиль переходит на зимнее время

Ближайшие выходные станут последними летними в этом году. После 219 дней, прошедших по летнему времени, Израиль перейдет на зимнее время.

В ночь на воскресенье, 31 октября, в 02:00 часы нужно перевести на час назад — вернуться к 01:00.

Зимнее время продлится 145 дней и закончится в пятницу, 25 марта 2022 года.

«Дополнительные световые часы в рабочее время способствуют развитию экономики и торговли в зимний период», — прокомментировала переход страны на зимнее время министр внутренних дел Айелет Шакед.