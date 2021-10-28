ВАКС разрешил заочно расследовать воровство Дубилета

Высший антикоррупционный суд разрешил САП и НАБУ проводить заочное (специальное) досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, который подозревается в экономических преступлениях в Украине и скрывается в Израиле.

Такое решение суд постановил в четверг.

Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП о заочном расследовании.

В ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания «ПриватБанка» неплатежеспособным, Дубилет совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с «ПриватБанком».

Кроме этого, он подозревается в растрате денежных средств банка в канун его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств «Приватбанка», организации незаконной и документально необоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с «ПриватБанком» компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и прикрытии совершенного преступления.

Общая сумма ущерба в этом эпизоде ​​достигает 314 901 825 долларов, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляло 8 281 448 814,81 гривен.

Указанное решение суда позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Українські новини