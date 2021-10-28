В Сумах застрелили правосека

В Сумах вечером 27 октября был застрелен активист «Правого сектора» Александр Иванина.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Сумской организации НВР «Правый сектор» Сергей Супрун.

«Убит Александр Иванина, активист НВР «Правый сектор» Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены», — написал он.



По словам представителя Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, сообщение в полицию поступило в 21.10.

«Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц», — сообщил Супрун.

Александр Иванина, 1992 г.р., на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии «Правый сектор», не прошел.

Данкор