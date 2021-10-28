ЧИНОВНИК З БОРІВСЬКОЇ ОТГ ОБРАЗИВСЯ НА ЖУРНАЛІСТА ТА ЧЕРЕЗ СУД ВИМАГАЄ СПРОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Досить знаковий кейс в розрізі взаємовідносин вітчизняних влади та ЗМІ. Перший заступник голови Борівської ОТГ Сергій Федченко звернувся до суду, аби той змусив журналіста Віталія Колесника відшкодувати збитки його честі, гідності та діловій репутації. Як стверджує посадовець, Колесник через інстаграм поширював неправдиву інформацію про нього, чим порушував немайнові права чиновника.

Тож минулої п’ятниці журналіст подав до Ізюмського міськрайонного суду відзив на позовну заяву. Він категорично заперечує, що якимось чином порушує законодавство.

По-перше, стверджує журналіст, посадовець не надав жодних належних доказів, що саме журналіст порушив законодавство. По-друге, питанням, яке заслуговує окремої дискусії є те, що саме слід вважати негативною інформацією, яка порушує честь та гідність. Конституцією України гарантується право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів та переконань – це є однією з базових основ демократичного громадянського суспільства. Але законом забороняється стверджувати, наприклад, про порушення особою чинного законодавства чи етичних правил суспільного життя – якщо це не істина, яку реально довести. Згідно з Законом України «Про інформацію», ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлювання оцінювальних суджень, а такими, за виключенням образи або наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних. Оприлюднена, в тому числі через інтернет, оцінка діяльності державних посадовців, зокрема і в емоційно забарвленій, ба, навіть, провокативній формі – по суті є конституційним правом громадянина України, а для журналіста – одним з інструментів праці, доводить відповідач у цій справі. Публічні особи логічним чином є більш відомі загалу – разом з тим, фактично, будучи у нього на службі. Тому нерідко піддаються значній критиці та оцінці їхньої практичної діяльності. А право на недоторканність ділової репутації, честь і гідність підлягають захисту лише у випадку, якщо буде доведено, що інформація поширена «з явним злим умислом».

Тож критика (навіть якщо вона має риси суб’єктивної) та фактично підтверджені звинувачення – протилежні категорії й абсолютно відрізняються відповідальністю для їх розповсюджувачів. Журналіст, як і будь-хто інший, не може нести кару за оцінювальні судження. Претензії мають бути обґрунтованими та в рамках логіки законодавства – така позиція захисту.

На 08.00 28 жовтня 2021 року призначено перше судове засідання. Допомагати в суді Віталію Колесніку взялись юристи громадської організації «Мережа антикорупційних центрів».

*Публікацію підготовано ГО «Мережа антикорупційних центрів» в рамках проєкту «Захист прав правозахисників, журналістів та громадських активістів» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Погляди зазначені у публікації не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Рогозін Сергій, ГО «Мережа антикорупційних центрів»

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