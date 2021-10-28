У Карпатах квітне червонокнижний шафран (фото)

Шафран належить до зникаючих видів і потребує цілковитої охорони

У Карпатському біосферному заповіднику квітне шафран. Відомим цей рід рослин родини півникових переважно роблять ранньовесняні шафрани. Однак зустрічаються і такі, що квітнуть восени. Це шафран банатський, повідомляють у заповіднику.

Ця рослина занесена до Червоної книги України до видів зі статусом «вразливий».

На території Карпатського біосферного заповідника росте в Долині нарцисів та Юлівських горах.

У жовтні масове цвітіння шафрану банатського можна побачити на колекційній ділянці дендропарку центральної садиби заповідника. Рослина інтродукована із природних місцезростань урочища Долини нарцисів ще у 80 р. минулого століття. Добре прижився та на сьогодні нараховує приблизно 50 екземплярів.

Шафран банатський хоча і менше потерпає від антропогенних чинників, оскільки поблизу його місцезростань великих населених пунктів немає, але належить до вимираючих і потребує цілковитої охорони.

Ботаніки Карпатського біосферного заповідника вивчають можливості розмноження цього виду, зокрема для відновлення його ареалів у природі.

: glavcom.ua