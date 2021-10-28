Ученые нашли дешевый антидепрессант, облегчающий течение «ковида» у непривитых

Бразильские медики обнаружили, что дешевый препарат для лечения депрессии флувоксамин облегчает течение коронавирусной инфекции и снижает риски госпитализации на 36%. Статья об этом опубликована в журнале «Ланцет».

В исследовании участвовали около 1,5 тысячи человек с коронавирусом. Все они находились в зоне риска из-за возраста или хронических заболеваний. Большая их часть не была вакцинирована.

Среди тех пациентов, кто принимал флувоксамин, 11% испытывали необходимость в госпитализации или длительном медицинском наблюдении. Среди тех, кто не принимал препарат, доля таких оказалась выше — 16%. Во время эксперимента в группе, которая получала препарат, умер один пациент, среди получающих плацебо скончалось 12 человек.

Предварительные результаты эксперимента были настолько убедительными, что независимые эксперты, наблюдающие за исследованием, рекомендовали прекратить эксперимент из-за его очевидности.

Как именно работает препарат — пока не установлено. Есть вероятность, что он уменьшает выработку воспалительных молекул и снижает число тромбоцитов в крови.

«Учитывая безопасность, простоту использования, низкую стоимость и широкую доступность флувоксамина, эти результаты могут повлиять на национальные и международные рекомендации по клиническому ведению COVID-19», — отметили бразильские ученые. Ранее к аналогичным выводам пришли специалисты в США и Франции.

Агентство «Ассошиэйтед пресс» сравнило стоимость применяемых сегодня способов лечения «ковида». В частности, курс внутривенного введения антител стоит около 2 тысяч долларов, курс экспериментального противовирусного препарата молнупиравира — около 700 долларов. При этом применение флувоксамина для больных «ковидом» будет стоить всего 4 доллара.