Страсти по Харькову

Выборы мэра Харькова, на которых имеет шанс победить Игорь Терехов, совпали с большим криминальным переделом в городе. Видимая часть айсберга — поджоги автомобилей правоохранителей.

Год назад в Германии умер от онкологии уголовный авторитет Вадим Казарцев (он же Князь). Его зятя Олега Кияшко арестовали. Под Князем ходил некто Леонид Митров (он же Митруша), лидер ОПГ «Залютинские». Поджоги авто — их фишка. Считается, что их люди в декабре 2017 года сожгли автомобиль прокурора Станислава Муратова, который вел дела по Князю и его связям.

Сейчас сожгли Lexus заместителя руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрия Калюжного, который раньше работал в УСБУ в Харьковской области в управлении «К» (по борьбе с коррупцией и организованной преступностью).

Перед этим сгорела «Toyota Rav4» сотрудника Департамента стратегических расследований Нацпола Гурама Гиндия. Это человек уволившегося начальника областной полиции Андрея Рубеля — друга Евгения Коваля, который был первам замначальника Нацпола. Коваль замутил дело Шеремета. Рубель сейчас перевелся в Киев, а Коваль уволен. Во время поджога машины Гиндия перестали работать камеры видеонаблюдения.

В рядах силовиков разброд и шатание. Никто не понимает замысла Банковой по Игорю Терехову. Очевидный сценарий, что Терехов выигрывает выборы, но становится послушным мэром. Но при этом свою игру ведет депутат от «Слуги народа» Александр Бакумов, который просит Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование дела о возможной подделке электронной подписи покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Эту тему качает адвокат Денис Ярославский, в прошлом — работник полиции. Сам Бакумов — сын директора департамента материального обеспечения МВД и брат главы сервисного центра МВД в Харьковской области.

Мы писали (https://t.me/shadow_anonymous_insights/1252), что Бакумов пытался стать лидером харьковской организации «Слуги народа», сдвинув своего коллегу Павла Сушко, продюсера комедии о контрабандистах «DZIDZIO Контрабас». Сушко работает в паре с таможенным генералом Вадимом Слюсаревым. Отдельно свой интерес имеют семьи Шенцева (отец и сын) и Давтянов. Глава династии Александр Давтян — один из лидеров армянской общины Харькова, хозяин медиа-холдинга «Simon», который он купил у Арсена Авакова. Его сын Дмитрий Давтян некоторое время был замглавы КГГА по транспорту.

Общую картину страстей венчает мамкин гонщик на Infiniti Q50, устроивший смертельное ДТП на улице Одесской, последователь Алены Зайцевой. В его дело сейчас пытается войти адвокат Зайцевой Юлия Плетнева — дочь депутата горсовета от партии Шария экс-судьи Владимира Плетнева, который считается «техническим кандидатом» в мэры от Михаила Добкина.

Темный Аноним