Київ з 1 листопада переходить у «червону» зону: для громадського транспорту потрібен COVID-сертифікат

Відповідне рішення 28 жовтня ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму telegram-каналі.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва», – написав Немчінов.

Він нагадав, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Як повідомляє Укрінформ, раніше Київський міський голова Віталій Кличко на брифінгу заявив, що у столиці з 1 листопада запроваджуються посилені карантинні обмеження.

«Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. Протягом останнього тижня в Києві більше тисячі хворих щодоби та понад 30 або понад 40, 50 смертей. Серед померлих немало молодих людей, навіть однорічна дитина. Збільшується кількість госпіталізованих до лікарень нашого міста та пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Сьогодні в місті підготовлені до прийому хворих на коронавірус понад шість тисяч ліжок. З них понад 90% у комунальних закладах забезпечені киснем. Також у столиці є майже 500 апаратів ШВЛ. Заповненість ліжок на сьогодні складає майже 63%, а в окремих лікарнях 99-100%. 84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжок з киснем вже третій день поспіль заповнено понад 66%, а це вже критерій, на жаль, «червоної» зони», – сказав Кличко.

Він поінформував, що в межах своїх повноважень Київ 1 листопада запроваджує суворі карантинні обмеження.

Зокрема, лише за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту дозволяється відвідування закладів харчування, готелів, установ і закладів соціального захисту, спортивних залів, фітнес-центрів, ЦНАПів, управлінь праці та соціального захисту, управлінь пенсійного фонду, торгово-розважальних центрів, а також проводити масові заходи, відвідувати торгово-розважальні центри. Окрім цього, встановлюється, що діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають щеплення від COVID-19 або негативний ПЛР-тест.

Проїзд у громадському транспорті буде дозволений лише за наявності COVID- сертифікату або негативного ПЛР-тесту. «Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців. Ми запроваджуємо ці обмеження, бо немає інших варіантів, шоб зберегти здоров’я і життя людей», – підкреслив Кличко.

Він також повідомив, що з 1 листопада школярі розпочинають навчання виключно в дистанційному режимі. «Після канікул із 1 листопада навчальний процес відбуватиметься тільки в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідемічної ситуації в нашому місті. Це рішення місто ухвалило після консультації з Мінстерством освіти та Міністерством охорони здоров’я», – зазначив міський голова.

Водночас дитячі садочки продовжуватимуть роботу, але тільки за умови 100% вакцинації працівників та дотримання карантинних обмежень.

Як повідомлялось, З 30 жовтня «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції COVID-19 буде встановлений на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей. Станом на 27 жовтня до «червоної» зони епідемічної небезпеки віднесено вісім областей – Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську та Херсонську.

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