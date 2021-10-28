«Вся в моче, кале и в пролежнях»: россиянин снял жуткое видео своей бабушки из «ковидного» госпиталя

Житель Томска (Россия) три дня выдавал себя за врача, чтобы посещать «ковидный» госпиталь и ухаживать за своей бабушкой, госпитализированной с пневмонией, поскольку, по его словам, в медучреждении не лечили, не кормили женщину и не меняли ей подгузники. Историю россиянина, имя которого не раскрывается, рассказало информационное агентство ТВ2.

Заболевшей женщине 84 года, у нее болезнь Альцгеймера, она не может ходить и говорить. В последний год, по словам мужчины, он давал бабушке жидкое питание с помощью шприца.

Внук начал приходить в медсанчасть № 2 Томска после того, как соседка по палате рассказала, что его бабушку не кормят. Чтобы попасть в больницу, он надел медицинский защитный костюм, перчатки и респиратор и свободно вошел в отделение для больных «ковидом», так как там не было охраны. В отделении он представился терапевтом из другого отделения.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу», — рассказал мужчина. В первый день он провел в больнице больше девяти часов: поменял подгузники, добился, чтобы его бабушке измерили температуру и дали жаропонижающее, и наблюдал за ее состоянием. В другие дни он также менял подгузники и повязки, чтобы у женщины не образовывались пролежни, дежурил возле палаты и поправлял кислородную маску. После каждого визита в «красную зону» больницы он утилизировал защитный костюм и покупал новый.

Свои действия россиянин записывал на видео, чтобы иметь доказательства содержания больных в реанимации в ненадлежащих условиях.

[embedded content]

На третий день мужчина сделал замечание одному из врачей после того, как его бабушку начали кормить с ложки вместо того, чтобы дать еду с помощью шприца. «Тут-то меня и заподозрили, спросили, за каким отделением я числюсь. Я растерялся. Подошел к бабушке, поцеловал ее и убежал через второй этаж», — сказал он.

После этого мужчина пытался узнать по телефону о состоянии бабушки, но в госпитале даже не ответили на телефонный звонок. Также россиянин не смог дозвониться до областного департамента здравоохранения, страховой компании и горячей линии Следственного комитета РФ.

После этого мужчина купил билет на самолет и отправился в Москву, чтобы лично подать заявление на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В его приемной ответили, что заявление могут рассматривать в течение месяца. После этого мужчина обратился в Генпрокуратуру России, где пообещали начать проверку.

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко, комментируя случившееся, сказала, что региональный департамент здравоохранения и Роспотребнадзор должны проверить информацию, и если она подтвердится, привлечь руководство госпиталя к ответственности.

Прокуратура Томской области после звонка из Москвы также организовала проверку. Кроме того, проверки начали Росздравнадзор и Следственный комитет.