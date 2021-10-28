Василив, Лиски, контрабас

Есть в таможне Киева — «маленькая Одесса». Многие думают, что товары из Китая идут через Одесский порт.

Но оказывается, в Украине есть еще одни «ворота» для китайских контейнеров — таможенный пост «Лиски» Киевской таможни. Секрет прост, если морем контейнера с Китая до Одессы плывут около 2-3 месяцев, то по железной дороге с Китая до Киева (м/п «Лиски») всего 2 недели. И летом 2020 года президент Украины торжественно дал запуск этому «шелковому пути» в обход Одесскому порту.

Свято место долго не пустует и некто Василив Владимир Богданович возглавил пост начальна ТП «Лиски». Человек не обладающий полной компетентностью, будучи абсолютно алчным и коррупционным недотаможенником, имея за душой пару лет таможенного стажа, брат которого занимает высокие должности в системе прокуратуры и имеет очень влиятельного папу (по информации из открытых данных — собственник отеля «Украина»), в сумме дало нужную должность с момента запуска Китайского поезда и до лета 2021. Однако, после нескольких обысков ДБР на рабочих местах и задержаний его подчиненных, был «спрятан» на должность заместителя начальника отдела таможенного оформления №1 этого же поста, но остался по прежнему «серым кардиналом». При этом Василив Владимир Богданович не сдал государственное независимое тестирование на благонадежность и за результатами получил оценку «НЕ РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДО ПЕРЕВЕДЕННЯ У НОВУ СТРУКТУРУ МИТНИЦІ!», но тем не менее был успешно переведен. Как говорится: «Бабло побеждает зло!».

По закону (ТКУ) разрешено оформлять грузы в любом таможенном подразделении нашей страны. А Лиски уникальны тем, что по ЖД накладным грузы, выходя из Китая, обязаны доехать и сняться с контроля доставки именно на посту «Лиски». Даже если груз идет через восточную Украину растаможить его на границе нельзя, необходимо доставить его в «Лиски», снятся с контроля и только потом отправится в транзите обратно.

По ТКУ при транзите осуществляется минимальное количество таможенных формальностей, но только не на «Лисках». Все без исключения контейнера, в независимости от заявленного режима, попадают на «частичный» или «идентификационный» осмотр. Отправляя грузы на досмотр Василив В.Б. дает четкие указания досмотровым инспекторам не проводить досмотр (либо проводить полную выгрузку) грузов с целью, что бы хозяева грузов или в их лице декларанты платили за скорость. За один контейнер нужно заплатить от 100$ до 500$, в зависимости от количества и характера товаров. А с отдельной категории грузов за один контейнер нужно «отвалить» от 500$ до 2000$. В месяц приходит от 200 контейнеров и по самым минимальным подсчетам выходит 40 000$, это без учета сложных грузов.

В подтверждение вышесказанного информируем, что по указанным фактам давно работает СБУ и ДБР. Возбуждено ряд уголовных дел, и даже прошли реализации и задержания. Но, как по мановению волшебной палочки фамилия Василив исчезла из числа фигурантов уголовного дела.

Так, по делу в котором ключевым центром разработки был именно Василив, неожиданно работа по нему прекратилась, а все подозрения были сняты. Согласно свидетельских показаний в уголовном деле одного из субъектов внешнеэкономической деятельности, говорится про «искусственный» простой грузив на Лисках и требование Василивым В.Б. с нее по 200$ за оформление 1го контейнера.

Эти свидетельские показания лежат в материалах уголовного дела у следователя ДБР и прокурора ОГП, но, будто очарованные, слуги народа их не замечают. Вся оперативная многомесячная работа пошла на смарку. Подготовка, внедрение, разработка, оперативные закупки – все пошло под откос. Причина этому банальна, Василив занес куда надо 200 тысяч долларов не только за закрытие уголовного дела в отношении себя, но и за то, что останется на своем месте. Громоотводом Василиву В.Б. следствие сделало парочку рядовых сотрудников, которых Василив тут же заменил на новых и шапито «Лиски» продолжило свой финансовый концерт.

Кордон