Демонстрация против насилия в арабском секторе: некоторые шоссе перекрыты

Сегодня утром (в четверг) колонна автомобилей протестующих против насилия в арабском секторе выдвинулась из Вади-Ары в сторону перекрестка Азриэли в Тель-Авиве. Михлаф-Ирон (пересечение 65-й трассы и 6-го шоссе между Умм-эль-Фахмом и Хадерой) заблокирован. В течение дня ожидаются пробки в центре страны и в районе Шарона. Утром было заблокировано также шоссе 6, полиция перенаправила маршрут на шоссе 9.

Протестная акция была организована Арабским комитетом при содействии Объединенного списка через четыре дня после утверждения правительством пятилетнего плана борьбы с преступностью, на который было выделено из бюджета 2.5 миллиарда шекелей.

Председатель комитета и депутат Кнессета Мухаммад Браха заявил сегодня, что «в этом году в арабском секторе был установлен беспрецедентный рекорд по количеству жертв». Несмотря на одобрение плана, добавил он, искоренение преступности в арабском секторе требует четкого указания полиции, у которой есть все возможности для выполнения своей работы, так же, как это происходит в еврейском секторе.

Митингующие требуют ликвидации преступных организаций, конфискации оружия, незаконно хранимого членами группировок, снижения уровня насилия в арабском секторе и повышения чувства личной безопасности арабских граждан Израиля.

Никогда не бывает слишком поздно, но план правительства недостаточен, — сказал пресс-секретарь комитета и по совместительству член городского совета Хайфы Радж Заатара, — Мы представили требования арабского общества, но план правительства далек от них. Когда мы увидим, что преступность ликвидирована, мы первыми признаем это.

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев заявил: «Насилие и преступность на арабской улице представляют угрозу для всего государства Израиль. Мафиозные кланы держат за горло арабский сектор».

Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал план по борьбе с преступностью в арабском секторе: «Это общая цель правительства и арабской общественности. Государство делает свое дело, но арабская улица тоже должна участвовать. Это будет нелегко, но мы должны добиться успеха».