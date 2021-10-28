Мужчина повесил свой портрет в Эрмитаже, ветераны 1812 года оскорбились, музей пожаловался в прокуратуру

Эрмитаж пожаловался в прокуратуру Санкт-Петербурга на местного жителя Кирилла Смородина, который повесил свой портрет около Военной галереи (зала, где выставлены портреты участников Отечественной войны 1812 года).

Как пишет газета «Фонтанка.ру», перформанс прошел 20 октября. Молодой человек разместил на стене свое изображение в мундире того времени, а его подруга-фотограф зафиксировала реакцию посетителей. В Эрмитаже сочли, что это «публичное оскорбление памяти защитников Отечества».

Свой портрет в Эрмитаже — мужчина сам повесил его на стену, но в галерее не оценили https://t.co/Hcws07Ko6x

Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на посетителя, повесившего свой портрет в Военной галерее. Об обращении музея сообщает издание «Подъем». pic.twitter.com/v1qHxkl0vj

— Latvijas Ziņas (@LZinaslv) October 28, 2021

После публикации фотографий акции в соцсетях на Смородина накинулись пользователи, возмущенные такой выходкой. Однако большинству перформанс понравился. «Чувство юмора людей сковано скрепами», — отметил один из комментаторов «ВКонтакте».

«Хорошая шутка, без морального и физического ущерба для окружающих. И я почему-то почти уверен, что половина посетителей далеко не сразу подвох обнаружило», — написал другой.