Воровство в ГПЗКУ: экс-директор филиала раскололся и получил по минимуму

Высший антикоррупционный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего директора филиала «Партизанский элеватор» АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Владимира Деркача, обвиняемого САП в злоупотреблениях на сумму более 14,7 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Как указывают в суде, обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

«Коллегия судей ВАКС рассмотрела и утвердила соглашение о признании виновности между прокурором и бывшим директором филиала акционерного общества ГПЗКУ «Партизанский элеватор», обвиняемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», – информирует ВАКС.

Суд назначил Деркачу наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком 3 года, со штрафом в размере 8500 грн.

Отметим, что первоначально экс-директору филиала ГПЗКУ сообщили о подозрении в завладении зерном на сумму более 14,7 млн. грн. В то же время, после заключения соглашения о признании виновности обвинения переквалифицировали на злоупотребление служебным положением, которое является менее тяжким преступлением и предусматривает наказание до 6 лет вместо до 15 лет в случае признания виновным в завладении имуществом.

Напомним, по версии следствия, в ноябре-декабре 2019 года на то время руководитель филиала «Партизанский элеватор» ГПЗКУ продавал зерно, которое находилось на балансе государственной корпорации, частному предприятию.

Однако в ходе досудебного расследования было установлено, что отгрузка более 3 тыс. тонн зерна состоялось без разрешения, а полученные в результате незаконных операций средства были присвоены должностным лицом.

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