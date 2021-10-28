Налоги по растаможке евроблях вырастут после 10 ноября

Заканчивается период, предоставленный автовладельцам для льготной растаможки.

Гостаможслужба напомнила о том, что украинцы смогут воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто на еврономерах до 10 ноября. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По состоянию на 25 октября оформлено почти 60 тыс. автомобилей “на еврономерах”. В бюджет на этот день уже уплачена сумма свыше 2 млрд грн.

При этом отмечается, что участники боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС), получат отсрочку до 08 февраля 2022 года.

: zn.ua