От матери погибшего под колесами электрички ребенка потребовали оплатить ремонт поезда

Крупнейшая в России страховая компания Росгосстрах требует от семьи ребенка, которого в ноябре 2019 года насмерть сбила электричка, возмещения ущерба. Об этом сообщает телеканал «Дождь» ссылаясь на документы, попавшие в распоряжении редакции.

В досудебной претензии указано, что Росгосстрах выплатил компании «Российские железные дороги» 400 тысяч рублей за поврежденный телом 15-летнего школьника поезд. Страховщики затребовали эту сумму от семьи погибшего, поскольку ребенок нарушил правила нахождения у железнодорожных путей, а значит несет ответственность за причиненный вред.

«Во избежание перевода взыскания на судебную стадию и увеличения суммы задолженности Вам необходимо в течение 10 дней с момента получения настоящего письма оплатить сумму в размере 400 972, 37 рублей», — сказано в документе.

В страховой компании отметили, что если дело дойдет до суда, то сумма взыскания может вырасти на 25%, а если представители ребенка откажутся выплачивать деньги, суд может взыскать с них имущество и недвижимость.

Мать погибшего школьника выплатила Росгосстраху потребованные деньги в досудебном порядке, но теперь собирается обращаться к компании с ответным иском, рассказал «Дождю» адвокат Дмитрий Минаев.

Авария произошла на железнодорожных путях в подмосковном Солнечногорске. 15-летний школьник переходил пути и не заметил приближающийся поезда. Машинист пытался предупредить подростка звуковыми сигналами, но мальчик не услышал их, поскольку был в наушниках. При столкновении с поездом ребенка отбросило на 50 метров, он умер от полученных травм до прибытия медиков.