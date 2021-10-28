Флорида судится с Байденом из-за обязательной вакцинации: штат требует защиты

Штат Флорида судится с президентом США Джо Байденом и рядом государственных ведомств из-за указа об обязательной вакцинации чиновников и сотрудников компаний-господрядчиков. Об этом сообщает телеканал «Фокс Ньюс».

Иск подали генеральный прокурор штата Эшли Муди и губернатор Рон Десантис. «Поскольку незаконное требование правительства о вакцинации направлено на вмешательство в политику штата Флорида в области занятости и угрожает экономическим ущербом и потерей федеральных контрактов, штат требует судебной защиты», — говорится в иске.

По словам губернатора Десантиса, распоряжение Байдена о обязательной вакцинации для сотрудников организаций и введении «вакцинных мандатов», которое вступает в силу в декабре, является неконституционным.

«Даже если незначительный процент людей будут уволены или добровольно уйдут с работы, то это вызовет серьезные перебои в оказании медицинских услуг, логистике, работе правоохранительных органов», — сказал политик.

В середине октября против распоряжения Байдена выступил губернатор штата Техас. Республиканец Грег Эббот заявил, что жесткий план расширения кампании по вакцинации от коронавируса в стране, озвученный Байденом в сентябре, «это чрезмерное вмешательство федерального правительства в дела штата».