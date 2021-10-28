Alyona Alyona спантеличила фанів світлиною в підгузку

Популярна реперка Alyona Alyona завжди дивує мережу своїми провокативними світлинами. Артистка дуже відрізняється від інших виконавців. Вона часто копіює образи голлівудських зірок й потрапляє у скандали.

На цей раз Alyona Alyona ошелешила шанувальників новою світлиною. Перед камерою зірка постала у підгузку та з великою соскою на шиї. Кадр артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

У дописі вона повідомила, що попри свій вік почувається дитиною. Також, за словами Alyona Alyona, реперка часто робить спонтанні покупки. Однак, жінка впевнена, що це відбувається саме через дитяче сприйняття світу.

Знаменитість заявила, що в кожному з нас живе маленька дитина. Кожного разу вона починає себе проявляти та змінювати поведінку. А ще Alyona Alyona впевнена, що під час сварки двох дорослих людей, насправді сваряться їхні внутрішні діти.

Нове фото реперки прокоментувало багато фоловерів. Вони частково погодились зі словами Alyona Alyona. Однак, на думку деяких фанів, у 30-річному віці не потрібно відчувати себе дитиною. Шанувальники впевнені, що саме дитинство не дає людині дорослішати та робить її завжди беззахисною й несміливою.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

: wona.com.ua