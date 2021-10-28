Марк Цукерберг рассказал о будущем Facebook

На ежегодной конференции Facebook в этот четверг Марк Цукерберг рассказал о своем видении будущего компании. Он не упомянул о проблемах имиджа компании и о планах ребрендинга, как ожидалось, но сосредоточился на концепции «метавселенной» и на идее развития виртуальной реальности.

Я знаю, что некоторые люди скажут, что сейчас не время говорить о будущем, и я хочу признать, что есть ряд вопросов, актуальных сейчас. Так будет всегда, — сказал Цукерберг перед основным докладом, — Так что для многих просто нет подходящего времени, чтобы говорить о будущем. Но я знаю, что многие думают, как я. Мы живем, чтобы строить, и, хотя мы делаем ошибки, но продолжаем двигаться вперед.

На конференции была представлена серия инновационных решений, как, например, отправка голографического изображения себя на концерт с другом, присутствующим там в режиме реального времени, сидение за столами на виртуальных встречах с коллегами и иммерсивные игры.

Цукерберг описал концепцию «метавселенной» как пространства, похожего на Интернет, где пользователи могут ходить и взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что Facebook планирует ребрендинг. Возможно, «метавселенная» (Metaverse) может претендовать на роль нового названия компании.