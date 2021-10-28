Марк Цукерберг рассказал о будущем «Фейсбука»

На ежегодной конференции «Фейсбука» в этот четверг Марк Цукерберг рассказал о своем видении будущего компании. Он не упомянул о проблемах имиджа компании и о планах ребрендинга, как ожидалось, но сосредоточился на концепции «метавселенной» и на идее развития виртуальной реальности.

«Я знаю, некоторые люди скажут, что сейчас не время говорить о будущем, и я хочу признать, что есть ряд вопросов, актуальных сейчас. Так будет всегда, — сказал Цукерберг перед основным докладом. — Так что для многих просто нет подходящего времени, чтобы говорить о будущем. Но я знаю, что многие думают как я. Мы живем, чтобы строить, и хотя мы делаем ошибки, но продолжаем двигаться вперед».

На конференции была представлена серия инновационных решений: например, отправка голографического изображения себя на концерт с другом, присутствующим там в режиме реального времени, сидение за столами на виртуальных встречах с коллегами и иммерсивные игры.

Цукерберг описал концепцию «метавселенной» как пространства, похожего на Интернет, где пользователи могут ходить и взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что «Фейсбук» планирует ребрендинг. Возможно, с понятием «метавселенная» (Metaverse) будет связано новое название компании.