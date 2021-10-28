Солдатам на базе Ар-Керен не хватает еды

Десятки солдат, проходящих службу на базе Ар-Керен, сообщают о продовольственных проблемах. По их словам, питание резко ухудшилось в последний месяц, а по выходным они теперь обязаны готовить для себя самостоятельно. Эта военная база уже получила печальную известность: помимо проблем с продовольствием, в прошлом году там произошла массовая драка.

За последний месяц произошло существенное ухудшение рациона солдат: было определено, что на обед им теперь будут подавать молочные блюда, а мясные — только на ужин. Солдаты воспротивились этому, но командиры не прислушались к их жалобам, поэтому солдаты, у которых с собой не было еды из дома, весь день страдали от голода. Проблему усугубляет то, что, в отличие от других баз, на этой, расположенной на юге страны, нет доступа к круглосуточным магазинам, где можно было бы купить продукты.

Помимо этого, военнослужащие отмечают, что недавно на столовую и прилегающую кухню обрушилось нашествие крыс и мух, что тоже не получило должного внимания со стороны командиров.

Представитель ЦАХАЛ прокомментировал обращение: «На базе около двух месяцев был сделан капитальный ремонт кухни. Кроме того, недавно был выделен дополнительный бюджет на закупку продовольствия и улучшение питания. Любой пробел в этой области будет серьезно изучен и устранен».

В последнее время появилось много жалоб на санитарные условия и питание на разных военных базах. Так, солдаты, служащие в территориальной дивизии Иудеи и Самарии, сфотографировали крыс, которые бегают по кухне. В другом случае, на базе Южного командования были замечены солдаты, которые ели еду, купленную на свои деньги, из-за плохого питания на базе. Южное командование подтвердило наличие проблемы и заявило, что были предприняты усилия по улучшению санитарных условий и качества питания.