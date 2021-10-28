Вони так гралися: 4-річний хлопчик відрубав палець 2-річній дівчинці на Київщині

У селі Оріховець Київської області 4-річний хлопчик відрубав сокирою палець правої руки 2-річній сестрі, коли грався з нею у древітні.

Про це повідомили в поліції Київської області.

4-річний хлопчик грався на подвір’ї зі своєю сестричкою, після чого опинились у древітні. За попередніми даними хлопчик взяв до рук сокиру та відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки, – йшлося в повідомленні поліції.

Зазначили, що дівчинку госпіталізували до лікарні Білої Церкви.

Додали, що нині поліцейські з’ясовують всі обставини цієї події.

: parlament.ua