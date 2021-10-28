Назван марки автомобілів, що викрадають найчастіше

Німецька страхова асоціація опублікувала статистику викрадень.

Автомобілі Range Rover і BMW стали найпопулярнішими у крадіїв автівками у Німеччині за 2020 рік. Про це повідомляє Autobild.

Німецька страхова асоціація опублікувала статистику викрадень. Місцевим злодіям подобаються позашляховики преміум-класу: на їхню частку припадає вісім з десяти машин, що найчастіше викрадають.

Range Rover Velar зайняв у списку перше місце, як автомобіль, що найчастіше викрадається в Німеччині з показником 15,5 викрадених автомобілів на 1000 застрахованих екземплярів. У першій п’ятірці також BMW X6, Kia Stinger, Range Rover та Toyota Land Cruiser.

Найкращим у Німеччині спорткаром став Porsche 911. Якщо подивитися на статистику по брендах, то впевнено лідирує все той же Land Rover. Кожні 2 британські позашляховики з 1000 застрахованих викрадаються. У першій п’ятірці найпопулярніших марок злодіїв також значаться Porsche, Mazda, Mitsubishi і Toyota.

У порівнянні з 2019 роком, кількість викрадень скоротилася з 14,2 до 10,7 тисячі автомобілів. Більшість випадків було зареєстровано у Берліні (2276 викрадених автомобілів). Сумарна шкода, завдана злодіями у 2020 році, становить 214 мільйонів євро.

В Україні за підсумками 2020 року найчастіше викрадали Toyota, також “популярністю” користувалися Mazda, Honda, Hyundai та Kia.

: avtosota.com