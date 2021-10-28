Дієтолог назвала прості продукти для корисного сніданку

Дієтолог-Нутриціолог Надія Цапкіна розповіла, які прості продукти здатні стати частиною правильного сніданку. Вони можуть принести значущу користь для організму.

Так, за словами медикині, кращими продуктами для сніданку є яйця і вершкове масло. Цапкіна пояснила, що в яйцях понад 40 вітамінів: велика частина вітамінів групи В, А, Е, D, K, а також мікро – і макроелементів, необхідних для підтримки здоров’я. Серед них, наприклад, магній, цинк, калій, кальцій, селен, мідь, марганець, залізо та інші.

“У 100 грамах яйця міститься 11-13 грам протеїну, – підкреслила експертка. – Як ми знаємо, білок життєво необхідний нашому організму в якості будівельного матеріалу і перенесення поживних речовин до клітини”. Про це пише .

Натуральне вершкове масло, зазначає дієтологиня, – є суперфудом для організму. У ньому є жиророзчинні вітаміни А, D, Е і К і жирні кислоти.

“Поєднання цих компонентів відмінно використовується в антивікової терапії, – розповіла дієтологиня, – так як вони уповільнюють старіння, допомагають регенерації клітин, що покращує ріст нігтів, волосся, підвищує пружність шкіри”.

: Новости Ю