Евгения Власова рассказала, почему рада своему проигрышу в “Танцях з зірками”

Известная украинская певица Евгения Власова после многолетнего “затишья” приняла участие в шоу “Танці з зірками”, однако, к сожалению, на днях она покинула проект – исполнительница поделилась впечатлениями.

Евгения Власова строила карьеру певицы, однако неожиданно пропала, перестав записывать новые треки и клипы, сообщает Politeka.net. Виной всему называли онкологическую болезнь звезды, которая позже развенчала все слухи. Артистка рассказала, что у нее никогда не было рака, а химиотерапию она прошла по ошибке врача.

Исполнительница в 2021-ом году решила снова заявить о себе, приняв участие в новом сезоне шоу “Танці з зірками”. К сожалению, артистка вместе с партнером Максом Леоновым покинули проект после восьмого эфира.

За кулисами певица не то, что расстроилась, а даже не смогла скрыть восторга от своего вылета из шоу.

“У меня чувство свободы. Я считаю, что все очень вовремя произошло, потому что, я здесь прожила, если по-честному, практически все то, зачем я сюда пришла. Я правда считаю, что каждый выход побеждала… побеждала столько своих внутренних личных процессов…”, – поделилась певица.

Также Евгения Власова добавила, что не смогла бы выдержать еще пять эфиров до финала.

“Честно, меня это все…”, – произнесла Власова, смеясь.

: sport.politeka.net