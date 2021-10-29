Врачи извлекли живого паука из уха китаянки (видео)

Врач в китайском городе Чжучжоу, провинция Хунань, извлек живого паука из уха пациентки. Об этом сообщает портал Republic World.

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Женщина ощутила дискомфорт в ухе перед тем, как лечь спать. В течение нескольких часов она пыталась игнорировать проблему и надеялась, что боль пройдет. Однако улучшения не последовало. Всю ночь ее ухо невыносимо болело и чесалось. Кроме того, китаянка слышала странные звуки.

Утром она обратилась к врачу. В ходе обследования врач обнаружил, что в ушном канале пациентки поселился паук. Он увидел, как членистоногое ползает вокруг поверхности барабанной перепонки. Чтобы лучше разглядеть, что происходит, он воспользовался отоскопом — прибором для исследования заболеваний органов слуха.

Врачу удалось благополучно извлечь паука из уха пациентки.

: inshe.tv