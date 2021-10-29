10 листопада закінчується спрощення розмитнення «євроблях»

Станом на 26 жовтня 2021 року, у зоні діяльності Закарпатської митниці оформлено 12 449 автівок на «єврономерах». До Держбюджету сплачено 399,5 млн грн.

Водночас, Закарпатська митниця нагадує, що скористатися спрощеним митним оформлення та оподаткуванням авто на «єврономерах» згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ, можна до 10 листопада 2021 року.

Втім, учасники бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об’єднаних сил (ООС), більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 червня 2021 року), можуть скористатися цими спрощеннями до 08 лютого 2022 року.

Держмитслужба інформує, що детальна інформація щодо деяких положень та алгоритму виконання громадянами зазначених законів тут.

: uamotors.com.ua