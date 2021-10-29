Уже не Линой, уже Алина: знаменитая россиянка снова проиграла и выругалась матом, Винер-Усманова использовала слово из арсенала знаменитого бандита

Российская гимнастка Дина Аверина нецензурно высказалась после оглашения решения судейской комиссии на чемпионате мира в Японии.

Как утверждает издание Sportmail.ru, в этот момент Аверина сняла маску и использовала нецензурное выражение. «У меня 9,8, а заявлено 10,8″, — сказала перед этим Дина».

Видео произошедшего удалено автором, отметило издание.

Аверина получила 23,900 балла за выступление с лентой, став серебряным призером. Золото в этом виде завоевала белорусская гимнастка Алина Горносько (23,950).

Российская команда подала протест на оценки, но он был отклонен.

Дина Аверина до этого завоевала золотые награды чемпионата мира в Японии в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Теперь на ее счету 16 медалей высшей пробы на подобных турнирах. У россиянки Евгении Канаевой — 17 золотых медалей, выигранных на чемпионатах мира, это абсолютное на сегодня достижение в мировой спортивной гимнастике.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова обвинила в поражении Авериной россиянку Наталью Кузьмину, возглавляющую технический комитет Международной федерации художественной гимнастики (FIG).

«Это началось с утра. Кузьмина позвала судей России, к ней подошла Кэролайн, после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше. Я позвонила президенту, он сказал, что проследит, но, к сожалению, вечером повторилось то же самое. Судьи вечером поставили очень низкую оценку, которая не соответствовала ее исполнению. Очень смело, чисто, а ей поставили оценку на пять сотых меньше. Возможно, Алина — прекрасная гимнастка, но Дина получила на Олимпиаде 24, а здесь 23,9, хотя (Горносько) выполнила не лучше, а хуже, — это все делает Кузьмина.

Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала так, что Дина не выиграла золотую медаль — это было выше ее сил, и началось это все с утра. Мы подали протест, но он не был удовлетворен. Арина сделала все прекрасно, Дина просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже, чем у белорусской спортсменки. Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело», — заявила Винер-Усманова в интервью российскому телевизионному каналу «Матч-ТВ».

Ранее Ирина Винер-Усманову пожаловалась на поведение Кузьминой во время встречи с президентом России.

Издание Sport.ru приводит слова знаменитого российского тренера, сказанные в ожидании оценок за выступления с булавой на чемпионате мира: «Винер: (сначала неразборчиво) … смотри, что творится. Опять они сидят там, маракуют, а. Опять сидят маракуют. Опять маракуют».

Издание приводит значение слова «маракуют»: «Тут, пожалуй, никак без значения слова «мараковать»: немного понимать, кое-что смыслить, кое-как разбираться в чем-нибудь. Пример из Максима Горького: «Выучили, маракую немножко».

В знаменитом произведении братьев Вайнеров «Место встречи изменить нельзя» член бандитской группы Левченко обращается к главарю:» Ты это, Карп, правильно миркуешь. Сгодится нам этот фраерок…».

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Слово «мерковать» в русском языке как правило используется в значении «подумать, поразмышлять». Не исключено, что слово «мирковать» является производным от слова из украинского языка «помiркуй»: поразмышляй, подумай.

Вчера, в четверг, 28 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии в упражнениях с булавами.

«От души поздравляю Вас с победой. Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами», — говорится в телеграмме российского лидера, сообщает информационное агентство «Новости».

В телеграмме отмечается, что победа Авериной является заслуженной наградой за трудолюбие, талант, искреннюю и безграничную любовь к избранному делу.

После поражения Дины Авериной Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио российский лидер фактически не признал победу израильской гимнастки.

Как мы сообщали, в России золотую медаль Линой Ашрам многие сочли издевательством над российскими гимнастками и проявлением русофобии.

Апофеозом такого восприятия стали слова известного российского журналиста: он назвал Линой Ашрам «нассавшим под себя трансгендером».