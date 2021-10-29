66-летний электрик притворился врачом и кастрировал нескольких мужчин на кухонном столе. Один из его «пациентов» скончался

В Мюнхене 28 октября начался суд над 66-летним электриком, который, называя себя врачом, выполнил несколько операций по кастрации мужчин. Один из «пациентов» в результате умер, из-за чего электрику выдвинули обвинения по статьям за нанесение телесных повреждений и убийство по неосторожности, сообщает немецкий журнал «Шпигель».

По данным следствия, подсудимый, проживающий в районе Маркт-Швабен, оказался в тяжелом финансовом положении. От своих коллег он узнал, что есть люди, которые получают удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения, — это так называемые мазохисты. И эти люди «платят большие деньги за садистские и мазохистские сексуальные практики».

Желая заработать, с середины 2018 года электрик стал размещать в Интернете объявления садомазохистского толка, где предлагал за деньги ряд услуг, в том числе с использованием электрического тока. Через некоторое время электрик стал предлагать более серьезные медицинские вмешательства, такие как «мужская кастрация».

Сообщается, что на сайтах объявлений электрик представлялся фельдшером, сотрудником больницы, спасателем, парамедиком или просто врачом. Он уверял, что имеет опыт подобных операций, и обещал полную безопасность и конфиденциальность.

München: 66-Jähriger soll Männern auf Wunsch Hoden entfernt haben https://t.co/tnQODqYFMx

— SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) October 28, 2021

На объявления самозванца откликнулось по крайней мере восемь мужчин. Первая кастрация состоялась в июле 2018 дома у ​​подсудимого на кухонном столе. За нее тот взял 1200 евро. Другой клиент после одной из садомазохистских манипуляций вынужден был ампутировать свой половой орган в клинике.

В марте 2020 года один из «пациентов» самозванца скончался спустя несколько дней после кастрации. Все это время он в тяжелом состоянии оставался дома у электрика, но тот не обращался к медикам за помощью. После смерти мужчины подсудимый спрятал его тело в коробку. Труп нашли лишь через три недели во время обыска в квартире. Однако адвокат липового врача настаивает, что следствие не установило однозначной связи между кастрацией и смертью мужчины.

Подсудимый еще не давал показания в суде. Приговор по его делу ожидается в конце ноября 2021 года.