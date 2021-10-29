Скільки чашок кави потрібно пити для здоров’я серця, з’ясували вчені

Користь кави для здоров’я довели багато досліджень. Цей ранковий напій не тільки допомагає прокинутися і надає бадьорості, але знижує ризики розвитку деяких небезпечних захворювань.

Згідно з недавньою публікацією на сайті Європейського товариства кардіологів, вживання певної кількості кухлів кави в день знижує ризик інсульту і смертельних серцевих захворювань.

За словами автора дослідження, доктора Юдіт Саймон, результати показують, що регулярне вживання кави є безпечним, і навіть високе щоденне споживання цього напою не було пов’язане з несприятливими серцево-судинними наслідками і загальною смертністю після періоду спостереження протягом 10-15 років.

Всього в дослідженні взяли участь понад 468,6 тис. осіб без ознак серцевих захворювань. Їх середній вік становив 56,2 року, 55,8% – жінки. Учасники були розділені на три групи: не вживали каву регулярно, вживали 0,5-3 чашки кави в день, пили більше трьох чашок кави в день.

У порівнянні з тими, хто не пив каву, легке або помірне споживання було пов’язано з меншим ризиком смерті від усіх причин (12%), меншим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань (17%) і зниженням ризику інсульту на 21%.

Крім того, у порівнянні з учасниками, які не пили каву регулярно, у тих, хто вживав її щодня, серце функціонувало краще.

“Більш того, 0,5-3 чашки кави в день були пов’язані з більш низьким ризиком інсульту, смерті від серцево-судинних захворювань і смерті від будь – яких причин”, – уклала Саймон.

: ukrhealth.net