Тривають обстріли окупантів на Донбасі: поранені троє українських бійців

Про це повідомляє штаб ООС.

«Упродовж минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, п’ять з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння … Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В напрямку Кримського ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм. В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі Зайцевого окупанти два рази обстрілювали наші позиції, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

В бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Позиції українських захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

«Станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості», – додали в штабі ООС.

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