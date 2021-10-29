Тривають обстріли окупантів на Донбасі: поранені троє українських бійців

Про це повідомляє штаб ООС.
«Упродовж минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, п’ять з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння … Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – середньої важкості», – йдеться у повідомленні.
Поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В напрямку Кримського ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.
Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм. В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі Зайцевого окупанти два рази обстрілювали наші позиції, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
В бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Позиції українських захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
«Станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості», – додали в штабі ООС.
Нагадаємо:
- 27 жовтня на Донбасі російські окупанти продовжують бити по українським позиціям в зоні проведення ООС з артилерії, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.