МОЗ: За добу в Україні з COVID-19 госпіталізовано 5463 пацієнти та померло 648 людей

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

«За добу 28 жовтня в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491) … Також за минулу добу: госпіталізовано – 5 463 особи; летальних випадків – 648; одужало – 9 784 особи», – йдеться у повідомленні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 878 674 особи, одужало 2 421 495 пацієнтів, зафіксовано 66 852 летальних випадків та проведено 14 306 108 ПЛР-тестувань.

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