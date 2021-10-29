Муж израильского борца за вакцинацию заявил, что жену могут убить, и попросил помощи у министра

Жизни доктора Шарон Эльраи-Прайс, возглавляющей службу общественного здравоохранения Минздрава Израиля, угрожает реальная опасность: об этом ее супруг, доктор Меир Прайс, написал в социальной сети.

Доктор Меир Прайс попросил помощи у полиции и министра внутренней безопасности. По его мнению, угроза носит конкретный характер: в последнее время в адрес Шарон Эльраи-Прайс поступали звонки, публиковались посты в социальной сети. Доктор Меир Прайс обратил внимание правоохранительных органов на необходимость обеспечить безопасность его супруги.

@IL_police @omerbarlev משטרת ישראל, כבוד השר. פונה אליכם ישירות. יש איומים קונקרטיים על חיי אשתי (שרון אלרעי פרייס). אתם יודעים את זה, יש הודעות ברשתות, יש מספרי טלפון, יש שיחות איום מפורשות. החומר אצלכם. זה הזמן לפעול, עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי!

— Meir Preis (@PreisMeir) October 28, 2021

В полиции начали расследование угроз, поступающих в адрес Шарон Эльраи-Прайс. Уровень опасности тут оценивают как 4-й, по 6-балльной системе.

Угрозы, как сообщается, поступают от противников вакцинации.

Премьер-министр Израиля заявил, что следует положить конец подобной ситуации, и призвал израильтян вакцинироваться. Публичную поддержку доктору Шарон Эльраи-Прайс выказала супруга президента страны Михаль Герцог. Представители Минздрава подали жалобу в полицию, отметив, что в ведомстве очень серьезно относятся к потоку угроз в адрес Шарон Эльраи-Прайс.