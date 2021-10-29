Объектам исторического наследия в Иудее и Самарии причиняется серьезный ущерб

Организацией «Стражи вечности» и Центром защиты древностей Израиля (IHPC) в рамках обширного проекта, инициированного Форумом Шило (коалиция организаций «Во имя защиты древностей Израиля») было проведено первое в своем роде исследование. Его цель – узнать и зафиксировать по возможности точную картину сохранности или повреждений памятников археологии в Иудее и Самарии.

С незапамятных времен на Земле Израиля происходили великие и важные события – начиная с доисторического периода, во времена великих империй и царств Израиля, и заканчивая современной эпохой. Большая часть этих событий, сыгравших важную роль в истории Израиля, произошла за пределами того, что сегодня известно как «зеленая черта».

Области Иудеи и Самарии находятся в центре «библейской земли», и все подземное историческое богатство, оставшееся в ее недрах, связывает еврейский народ со своим национальным наследием. Оно является одним из важнейших центров религиозного и политического мирового наследия.

Беда в том, что в последние годы мы становимся свидетелями систематического и беспрецедентного разрушения памятников археологии в Иудее и Самарии. Разрушение стен и укреплений стало привычным делом, в местах археологических достопримечательностей ведутся несанкционированные раскопки, разграблены важные находки, и «расхитители гробниц» делают с ними что хотят. Во многих случаях у нас нет возможности узнать, что исчезло и что утеряно нами навсегда.

В рамках исследования были отобраны 365 наиболее важных археологических памятников национального и мирового культурного наследия в Иудее и Самарии, задокументированных в исследовании, которые были идентифицированы в соответствии с уровнем нанесенного им ущерба, типом ущерба, фактором ущерба и причиной ущерба. В исследовании приняли участие ведущие археологи и опытные рейнджеры, применялись различные методы фотосьемки, а также обзор соответствующей исследовательской литературы и баз данных Гражданской администрации Иудеи и Самарии.

Данные исследования указывают на серьезный и беспрецедентный ущерб, нанесенный в последние годы объектам наследия: разрушены древние стены и сооружения, раскопаны ямы для хранения награбленных находок, многие находки исчезли. На сегодняшний день установлено, что 80% обследованных участков — 289 — были повреждены: 41% нанесены средние повреждения, и 39% ­ сильно повреждены. Среди пострадавших объектов особенно выделяются памятники архитектуры периода Второго Храма (83% всех поврежденных объектов) – вероятно, из-за возвышающихся развалин и денежной ценности находок.

В коалиции организаций «Защитим древности Израиля» отмечают, что Палестинская администрация не только не охраняет и не защищает объекты наследия, но и несет ответственность за около 90% ущерба, нанесенного им. Провозглашенные ею цели заключаются в том, чтобы подорвать историческую связь еврейского народа с Иудеей и Самарией. Ввиду этого она поощряет – или, по крайней мере, допускает – нанесение огромного ущерба археологическим объектам, имеющим важное значение для израильского нарратива и для еврейских традиций. Там самым палестинская администрация откровенно нарушает своих обязательства согласно соглашениям в Осло.

Рекомендации коалиции «Защитим древности Израиля»: государство обязано взять на себя ответственность за все объекты наследия в Иудее и Самарии и принять национальный чрезвычайный план, который включает:

1) практические действия по прекращению продолжающегося разрушения объектов;

2) классификацию и сохранение обнаруженных находок;

3) Передача административной ответственности за объекты наследия в Иудее и Самарии от гражданской администрации Управлению древностями.

4) На международном уровне предлагается предпринять правительственные действия против структур, прямо или косвенно участвующих в нанесении ущерба объектам культурного наследия и финансирующих их.

5) На академическом уровне предлагается дипломатическая борьба против виновных в бойкоте, а также развитие деятельности по сбору академической информации и действия по поощрению международных исследований на объектах наследия в Иудее и Самарии.

Связь народа Израиля со своей землей кроется в каждом уголке земли наших предков в Иудее и Самарии. Сотни объектов исторического наследия — тропы, миквы, стены, архитектурные сооружения и многое другое, доказывают, что здесь жили наши предки. Наш долг — сохранить эти места для будущих поколений. К сожалению, в последние годы мы стали свидетелями вызывающего тревогу явления фактического ущерба объектам наследия. Палестинская администрация поощряет (в лучшем случае просто игнорирует) разрушение и грабеж древностей с четкой целью стереть доказательства связи еврейского народа со своей землей. Государство должно проснуться и принять меры по предотвращению уничтожения еврейской истории на Земле Израиля.

Фотографии нанесенных повреждений памятникам археологии:

Тель-Зиф (руины древнего города Зиф) до разграбления и после.

в Некрополисе возле Иерихона

Вырытые грабителями ямы в Тель-Дотан

Моше Гутман

председатель Центра защиты древностей