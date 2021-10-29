В Москве сын миллиардера на элитном авто врезался в столб. Машину разорвало на части

В Новой Москве в районе метро «Прокшино» водитель автомобиля «Тесла» врезался в конструкцию освещения, после чего машина загорелась. В результате инцидента никто не пострадал, сообщается в телергам-канале Госавтоинспекции Москвы.

Телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на очевидцев, что люксовый электрокар «Тесла» влетел в фонарный столб на скорости 200 километров в час. На видео, опубликованном в интернете, видно, что машину разорвало пополам, и ее передняя часть загорелась.

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Как отмечает Mash, виной всему — мокрый асфальт и неопытность молодого водителя, которого от удара выкинуло из машины. После аварии он сам поднялся с земли, позже стало известно, что у водителя сломана нога, он госпитализирован. В салоне автомобиля, кроме него, никого не было.

Телеграм-канал «РЕН ТВ» сообщает, что владельцем автомобиля Tesla Model S Plaid 2020 года выпуска является 21-летний Иван Скоробогатько — сын миллиардера Александра Скоробогатько. В 2002–2003 годах Скоробогатько-старший был членом Совета Федерации, в 2003–2016 годах — депутатом Государственной думы от партии ЛДПР. В ноябре 2016-го подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата.

Сейчас бизнесмен входит в совет директоров московского аэропорта «Шереметьево». Он занимает 53-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала «Форбс». Его состояние оценивается в 2,9 миллиарда долларов.