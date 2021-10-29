От Сибири и до орала: стали известны сексуальные предпочтения россиян

Москвичи и петербуржцы отдают предпочтение оральному сексу, жители Сахалина — сексу с удушением, на Чукотке — со специальными игрушками, в Ненецком автономном округе — эротическому массажу, в Дагестане — с элементами мастурбации партнеров: таковы итоги исследовательского проекта IT-специалиста и маркетолога Александра Гончарова, сообщает издание «Мослента».

«Цель проекта — рассказать о сексе в нашей стране при помощи данных. Это дает возможность поговорить о сексуальной жизни на основе фактов, а не стереотипов. Тысячи россиян честно ответили на вопросы о своих сексуальных фантазиях, регулярности секса. А исследование предлагает открыто и без пошлости изучить эти данные», — пояснил автор проекта.

В 2019 году выяснилось, что россиянки, украинки и казашки больше всего любят порно с хентаем, немки — с ногами.

Летом 2020 года стали известны самые пикантные сексуальные фантазии британцев: солнце, воздух и вода, пирсинг, кожа и еда.