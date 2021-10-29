«Яка мила»: Катерина Кухар показала підрослу доньку

Відома українська балерина та суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар рідко ділиться фотознімками з донькою. Та днями вона вирішила порадувати прихильників новим зворушливим фото.

Катерина Кухар, яка нещодавно натякнула на вагітність, поділилася новим фото зі своєю 6-річною дочкою Анастасією. Дівчинку вона народила від свого чоловіка та партнера по сцені Олесандра Стоянова. Також пара виховує 12-річного сина Тимура від першого шлюбу балерини. На милому знімку зіркова мама вдома читає своїй дитині книгу.

«Наша маленька кішечка дуже допитлива: вона справжнісінький критик дитячих книг) Їй подобається не лише читати, а й брати участь у процесі вивчення чогось», — розповіла про вподобання доньки зірка.

: moirebenok.ua