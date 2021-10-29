У Пентагоні закликали союзників США зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні

Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час онлайн-заходу «Зусилля США у сфері безпеки й оборони в регіоні Чорного моря», проведеного Центром стратегічних та міжнародних досліджень, передає Укрінформ.

«Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги», – сказала Купер.

Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи Javelin, що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.

«У нас є низка союзників, котрі мають ці обмеження – деякі з них стосуються їхніх програм оборонної допомоги, але деякі також мають ці обмеження щодо продажу (летальних озброєнь – ред.)», – сказала представниця Пентагону.

«Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту», – зауважила Купер. Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.

Водночас вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і «ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту».

Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року до України був доставлений вантаж додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, яка включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження, медичне майно тощо.

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