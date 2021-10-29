У Пентагоні закликали союзників США зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні

Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час онлайн-заходу «Зусилля США у сфері безпеки й оборони в регіоні Чорного моря», проведеного Центром стратегічних та міжнародних досліджень, передає Укрінформ.
«Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги», – сказала Купер.
Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи Javelin, що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.
«У нас є низка союзників, котрі мають ці обмеження – деякі з них стосуються їхніх програм оборонної допомоги, але деякі також мають ці обмеження щодо продажу (летальних озброєнь – ред.)», – сказала представниця Пентагону.
«Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту», – зауважила Купер. Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.
Водночас вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і «ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту».
Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.
Як повідомлялося, у жовтні 2021 року до України був доставлений вантаж додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, яка включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження, медичне майно тощо.
Нагадаємо:
- 1 березня 2018 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн. доларів. У квітні 2018 року ПТРК Javelin були доставлені в Україну.
- На початку жовтня 2019 року Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних ПТРК Raytheon Co Javelin і пов’язаного з ними обладнання на суму до 39,2 млн доларів.
- В кінці грудня 2019 року Україна уклала новий контракт з США на поставку другої партії ПТРК Javelin завдяки закупівлям, здійсненим безпосередньо Міноборони України за програмою Пентагону «Міжнародні військові продажу» (Foreign Military Sales, FMS).
- У лютому 2020 року Міністерство оборони США уклало новий контракт на виробництво протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin для країн-партнерів, зокрема і для України.