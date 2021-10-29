В Киеве за вымогательство задержан директор адвокатского объединения

Сотрудники Госбюро расследовний задержали главу адвокатского объединения «Law Business Association» Дениса Федоркина по подозрению в вымогательстве 400 тыс. долларов от клиентов за решение их проблем в судах и с правоохранительными органами.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержан глава адвокатского объединения LBA Денис Федоркин», — сообщил собеседник.

Он подозревается в том, что требовал 400 тыс. долларов от своих клиентов — супружеской пары за решение их проблем с органами власти.

В то же время, по данным пресс-службы ГБР, один из адвокатов требовал у супружеской пары 400 тыс. долларов или две квартиры в Киеве за решение их проблем с законом, которые, по предварительной информации, адвокат сам и создал.

На супругов были поданы многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и так далее.

После этого с потерпевшими связался руководитель одного из адвокатских объединений Киева, представлявший их интересы ранее.

Адвокат узнал их проблемы и предложил свои услуги.

После этого он рассказывал супругам о якобы серьезности уголовного производства и исков по взысканию долгов, которых на самом деле не существует.

Поэтому адвокат предложил своим клиентам передать ему недвижимость или 400 тысяч долларов за якобы решение их вопросов в Министерстве юстиции Украины, органах Национальной полиции и судах.

После этого супруги обратились в ГБР.

В ходе расследования задокументировано более 10 встреч адвоката и потерпевших.

28 октября адвокат и посредник, которого он привлек к передаче суммы неправомерной выгоды, были задержаны во время получения денег.

Кроме 400 тысяч долларов у посредника был обнаружен в машине рюкзак с большой суммой денег неизвестного происхождения.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовных правонарушений и обращении в суд с ходатайствами об избрании мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Также проверяется версия о причастности работников полиции и Министерства юстиции Украины к совершению указанного уголовного преступления.