Главного медицинского советника Байдена обвинили в нечеловеческих издевательствах над щенками

Организация White Coat Waste Project, которая выступает за запрет финансирования опытов над животными, получила доказательства, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, возглавляемый советником Белого Дома, главным инфекционистом Энтони Фаучи заплатил за опыты на 44 щенках породы «бигль» в лабораториях Туниса. Для проведения экспериментов исследователи удалили голосовые связки собак, чтобы они не мешали лаем, так как опыты проводились с максимальной болью и без анестезии, сообщает американское политическое издание «Зе Хил». Щенкам вводили экспериментальные препараты, подвергали их укусам насекомых и заражению паразитами.

«Наши исследователи доказывают, что подразделение NIH Фаучи отправило часть гранта в размере 375 800 долларов в лаборатории в Тунисе, чтобы обездвижить гончих и запереть их в клетках, заполненных голодными москитами, чтобы насекомые могли съесть их живьем, – рассказали представители White Coat Waste Project.- Они также запирали биглей в одиночку в клетках в пустыне на ночь в течение девяти ночей подряд, чтобы использовать их в качестве приманки для привлечения заразных песчаных мух».

Сообщается, что эксперименты проводились, чтобы проверить эффективность новых экспериментальных препаратов для борьбы с паразитарными микроорганизмами, переносимыми москитами. По данным британского издания «Индепендент», эксперименты и эвтаназии гончих проводились с целью разработки вакцины против лейшманиоза, паразитарного заболевания, поражающего собак и людей. Щенков заражали инфекцией и давали лекарство перед тем, как их убить и препарировать. Исследования проводились на гончих, потому что эти собаки обычно являются переносчиками лейшманиоза. Обычно болезнь передается собакам и людям через укусы песчаных мух.

Члены Конгресса потребовали от Фаучи объяснений — почему возникла необходимость в таком жестоком тестировании, учитывая, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не требует тестирования на собаках.

Скандал, связанный с расследованием зоозащитников, в США называют «Бигльгейт». Первые данные о тратах института появились еще в мае, когда организации White Coat Waste Project стало известно, что институт на деньги американских налогоплательщиков финансировал опыты над обитателями зоопарка Уханя, где впервые был обнаружен новый коронавирус.

Зоозащитники установили, что во время руководства Фаучи число экспериментов над животными с максимальной болью выросло на 370 процентов за 5 лет.

Сын Донадьда Трампа опубликовал в «Инстаграме» фотографии с надписями «Фаучи убивает щенков» и «Фаучи лгал — собаки погибли». На фотографии он оставил ссылку на свой сайт, где можно купить футболки с этими надписями в двух цветах стоимостью от 27,99 долларов до 39,99 долларов.

Ранее сенатор США от республиканцев Рэнд Пол призвал администрацию США уволить главного американского инфекциониста Энтони Фаучи из-за финансирования Вашингтоном исследования коронавирусов в лаборатории в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка «Ковида-19», и обвинил инфекциониста во лжи. Сам же Фаучи опроверг все обвинения и отметил, что исследования в Ухане проходило под строгим контролем и не проводились для создания нового вируса.