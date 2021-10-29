Главврач иркутской больницы извинился за слова в адрес противников вакцинации: «Тогда лежите дома и умирайте»

Главный врач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов во время совместного эфира с губернатором Игорем Кобзевым принес извинения за заявление, согласно которому отказывающиеся от вакцинации россияне должны помирать дома, а не занимать больничные койки.

«Приношу свои извинения, если кого-то я задел своим выступлением. <…> Для каждого из медиков нет никакой разницы, привит человек или не привит. Помощь оказывалась, оказывается и будет оказываться всегда, везде и всем. Но мало кто знает сегодня, что на базе нашей больницы развернуто шесть ковидных отделений, в том числе для новорожденных детей. И эмоциональность моей реплики связана именно с судьбой этих детей, их здоровьем», — цитирует ТАСС Новожилова.

25 октября Новожилов в ходе прямого эфира в социальных сетях заявил: «Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома».

По его словам, система здравоохранения в регионе перегружена из-за пандемии. Он обвинил не желающих вакцинироваться в безответственности, отметив, что они якобы занимают места граждан, которые привились, но не могут получить плановой медицинской помощи из-за перегруженности системы.

Минздрав Иркутской области прокомментировал слова Новожилова, пояснив их тревогой врача за здоровье детей.