Назустріч пригодам: житель Німеччини кинув усе і вирушив у трирічну подорож з віслюком

59-річний Міхаель із Німеччини вирішив усе кинути і вирушити у навколосвітню подорож. Чоловік мандрує не на самоті, йому склав компанію його вірний друг – осел.

Все життя Міхаель пропрацював дорожнім робітником і в якийсь момент він вирішив усе кинути і виконати свою заповітну мрію – побачити як можна більше країн. У компаньйони чоловік взяв віслюка, він допомагає переносити речі.

Німець розповів, що він вважає за краще подорожувати в повільному темпі, це дозволяє краще познайомитися з кожною країною та народами. Ночують туристи, де доведеться: чоловік ставить на ніч намет, а осел спить зовні. Іноді фермери дають мандрівникам тимчасовий притулок.

Міхаель радий, що зважився вирушити у подорож. Він планує закінчити свої мандрівки за три роки.

: meta.ua