Новая диета позволит похудеть в нужных местах, при этом голодать не придется

«Живот, спина, руки и бедра увеличиваются в размерах под влиянием разных гормонов, и каждый из них можно усмирить своим набором продуктов», — утверждает бывший бодибилдер и тренер Чарльз Поликвин, пишет спортивное издание Menno Henselmans. Сертификационная программа для похудения в нужных местах тела Poliquin BioSignature Modulation, которую разработал Поликвин, включает в себя анализ на гормоны, подбор рациона и силовые тренировки.

«Распределение жира по вашему телу определяется вашим гормональным балансом. Исправьте гормональный фон, и ваш упрямый жир растает, ​​как снег весной. Самое приятное то, что вам даже не нужно есть меньше», — заявляет тренер.

По его словам, за каждую зону тела «отвечает» соответствующий гормон. Поликвин уверяет, что со своим рационом можно определиться, сдав анализ на гормоны и пройдя консультацию у эндокринолога, чтобы определить свой гормональный фон.

Проблемная зона: грудь и плечи. Причина: нехватка тестостерона

«Как худеть: включить в рацион продукты, богатые белком, магнием, цинком, а также флавоноидами, которые стимулируют синтез тестостерона в организме, активизируя прогормоны. Флавоноиды ищите в яблоках, апельсинах, ягодах, зеленом чае, луке, семенах льна и других продуктах растительного происхождения», — пишет Поликвин.

Проблемная зона: лопатки и бока. Причина: нарушение толерантности к глюкозе, избыток инсулина

Тренер рекомендует начать есть жирные сорта рыбы и продукты, богатые белком и клетчаткой, отдельно принимать корицу, пищевые добавки с хромом. Сильно снизить употребление углеводов, особенно простых.

Проблемная зона: талия. Причина: проблема с щитовидной железой

Поликвин рекомендует худеть с помощью морской рыбы и водорослей (сначала спросив у эндокринолога, нужен ли дополнительный йод), птицы, миндаля, тыквенных семечек и семян кунжута, лука, спаржи и других продуктов, содержащих селен, цинк, витамины А, D, E, B6.

Проблемная зона: живот. Причина: избыток кортизола (гормона стресса)

Тренер рекомендует купить пищевые добавки с магнием, витаминами C и B5. «Также для снижения стресса сбалансируйте в рационе соотношение жиров, белков и углеводов (возможно, вы едите слишком много легкоусваиваемого белка). Сделайте тесты на непереносимость лактозы, глютена, орехов, яиц и кукурузы», — пишет бывший бодибилдер.

Проблемная зона: ягодицы и бедра. Причина: избыток эстрогенов

Поликвин советует перейти на брокколи, белокочанную капусту и другие овощи, богатые клетчаткой — они регулируют ферменты печени, которые усваивают эстроген. «Будьте осторожны с соевыми продуктами и семенами льна и полюбите витамины B12, B6 и фолиевую кислоту», — пишет он.

Проблемная зона: колени и голени. Причина: низкий уровень гормона роста

Необходимо включить в рацион нежирные белковые продукты — натуральные йогурты, молоко, творог — и добавки, содержащие глютамин и аргинин.

«Если вы измените распределение жира по телу с помощью гормональной коррекции, не теряя при этом жир, вы сможете обрести фигуру своей мечты», — резюмирует Чарльз Поликвин.