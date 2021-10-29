Израильская профессура в шоке от решения Беннета в отношении российских туристов: это опасно и непрофессионально

Сообщение о привитых вакциной «Спутник» российских туристах, которые могут прилететь в Израиль, вызвало критику в Минздраве Израиля. Об этом информирует портал Ynet. Особое недоумение, как следует из материала, вызывает тот факт, что Израиль не стал дожидаться решения Всемирной организации здоровья (ВОЗ) о признании российской вакцины.

В опубликованной порталом статье приводится мнение главы отделения инфекционных болезней в медицинском центре «Шиба» профессора Галит Рахав.

«С каких пор результат серологического теста дает основание делать вывод о том, что человек вакцинирован?» — приводится в статье мнение профессора. Она также отметила, что ВОЗ не признал российскую вакцину и «никто не знает, что происходит там (имеется в виду ситуация с самой вакциной)». Захав заявила, что следует тщательно проверить эффективность российской вакцины, прежде чем допускать в страну туристов из России.

Профессор Йеуда Адлер, член экспертной группы, консультирующей правительство по коронавирусной тематике, высказался более осторожно, высказав надежду, что решение, принятое кабинетом министров, носит медицинский, но никак не политический характер.

В статье портала отмечается, что на момент публикации не поступили комментарии представителей канцелярии премьер-министра страны.

Как мы сообщали ранее, на совещании премьер-министра Нафтали Беннета и глав медицинской верхушки было решено, что с 15 ноября в страну будет разрешен въезд для тех, кто привит от «ковида» российской вакциной «Спутник V».

Если решение утвердят на правительстве (а скорее всего, так и будет), в Израиль начнут допускать туристов, «полностью привитых» «Спутником». Правила будут теми же, что и для других туристов: вторая прививка, сделанная не менее чем за полгода до даты выезда из Израиля, либо третья прививка, «вступившая в силу» (то есть по истечении двух недель).

Пока неясно, будет ли включен в набор признаваемых препаратов и «Спутник лайт».

При этом привитые «Спутником» туристы должны будут сдавать полный набор анализов: тест ПЦР в течение трех суток перед вылетом, тест ПЦР по прилете в Израиль и на этом же этапе серологический анализ, показывающий реальное наличие антител в крови, то есть подтверждающий факт вакцинации (либо перенесенного «ковида»).

21 октября власти Израиля утвердили программу по допуску с 1 ноября в страну иностранных туристов, полностью привитых одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами, с рядом ограничений по времени вакцинации. Так, допускаться будут туристы, привитые двумя дозами вакцин от компаний «Файзер», «Модерна», «Астра-Зенека», «Синовак», «Синофарм» и «Янссен». И только из стран, не фигурирующих в «красном списке» Израиля.

Как мы сообщали ранее, глава МИД Израиля Яир Лапид в сентябре на переговорах в Москве пообещал проработать вопрос признания российских сертификатов о вакцинации.

Отметим, что решение о частичном признании «Спутника» было принято, когда в России сложилась крайне сложная эпидемиологическая ситуация.

Примерно 80% россиян, заявивших о вакцинации «Спутником V», но заболевших коронавирусом в тяжелой форме, на деле купили сертификат. Об этом в беседе с журналистом ТАСС заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.